Il portico lungo viale Unità d'Italia tra sporcizia e degrado, sos dei residenti: "Siamo esasperati"

Sporcizia e degrado e residenti esasperati: l'sos arriva da viale Unità d'Italia, dove il portico che collega la strada con via Capaldi necessita di essere pulito "con urgenza". La segnalazione, con tanto di foto, è stata postata da una residente sulla bacheca Fb del sindaco Decaro:

"Sono qui di nuovo a scrivere esasperata per la pulizia del portico in v.le Unità d' Italia e su via Capaldi - scrive la donna - può vedere dalle foto il degrado ma non può sentire l odore. Purtroppo ci siamo stancati di chiamare l'Amiu, chiamiamo da giugno , ma qui non si è visto nessuno. Essendo una strada comunale con servitù di passaggio dovrebbe essere pulita con periodicità, mi dica come dobbiamo comportarci per essere ascoltati? So che ha fatto presente all' Amiu questa cosa, ma neanche dopo la sua segnalazione sono venuti a pulire. Allora trovi lei una soluzione affinché venga pulito il portico con urgenza ora e periodicamente in seguito. In attesa disperata di una sua risposta".