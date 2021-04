L'asfalto a due passi dai cassonetti cosparso di rifiuti. Siamo al quartiere Libertà, a due passi dalla scuola 'Principessa di Piemonte', tra via Bovio e via Fieramosca. Impossibile sapere se la spazzatura sia stata direttamente abbandonata in strada o se sia stata buttata fuori da qualcuno che potrebbe aver rovistato nei cassonetti. "Di certo - commentano i residenti segnalando a Baritoday - non è un bello spettacolo e non si tratta di scene infrequenti".