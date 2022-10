Al via l'85esima edizione della Fiera del Levante: la cerimonia inaugurale in diretta

La Fiera del Levante riparte dopo un anno di stop. Nel Centro Congressi del quartiere fieristico, questo pomeriggio, la cerimonia inaugurale dell'85esima edizione della Campionaria Generale Internazionale.

Un appuntamento, quello con la Fiera, che quest'anno si tiene a ottobre, anziché a settembre, come da tradizione: la manifestazione, infatti, era stata rinviata a causa della concomitanza con le elezioni politiche del 25 settembre. Per la stessa ragione, la cerimonia inaugurale non vede quest'anno la presenza di autorità di governo (che di fatto non si è ancora insediato). Alla cerimonia sono presenti invece il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, insieme alle personalità estere delle Nazioni presenti a questa edizione della Campionaria, e alle massime autorità civili, militari e religiose del Mezzogiorno. L’inaugurazione precede l’apertura al pubblico della Campionaria prevista sabato 15 ottobre.

Ad aprire la cerimonia il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, che nel corso del suo intervento ha ricordato la guerra in Ucraina, ricordandone l'impatto che coinvolge anche i Comuni. "Per la prima volta dal secondo dopoguerra, infatti, si parla di scarsità di materie prime, si parla di razionare il riscaldamento nelle scuole e di ridurre l’illuminazione per le strade. In queste condizioni le imprese rischiano di non sostenere i costi esorbitanti dell’energia e ogni giorno ascoltiamo grida di allarme che raccontano di anni di sacrificio che rischiano di scomparire di fronte a una bolletta che non dà via di scampo. In questa situazione purtroppo i Comuni non se la passano meglio e, come stiamo denunciando ormai da mesi, il rischio default è dietro l’angolo. Da una rapida analisi condotta con l’aiuto della struttura tecnica di Anci, i Comuni allo stato attuale hanno bisogno, complessivamente, di circa 1 miliardo di euro aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati, per far fronte ai costi dell’anno in corso e per i primi mesi del prossimo". Il sindaco ha quindi lanciato un appello al governo che sta per insediarsi: "Oggi, a nome di tutti i sindaci italiani, chiedo a chi ha legittimamente vinto le elezioni e governerà questo Paese di indicarci la strada per superare questi mesi di difficoltà. Perché rischiamo un autunno caldo nelle piazze delle nostre città e un inverno gelido nelle aule delle nostre scuole". Ma Decaro ha ricordato anche l'opportunità rappresentata dal Pnrr: "Abbiamo una straordinaria occasione davanti a noi per far sì che l’Italia del 2026 sia un Paese più giusto, più moderno, più efficiente: si chiama PNRR o, meglio, Next generation Eu". "Gran parte delle risorse destinate ai Comuni, 37 su 40 miliardi di euro, sono già nelle nostre disponibilità. Ora sta a noi impiegarle nella maniera più corretta e trasformarle in interventi per migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini".

A ricordare le difficoltà del momento attuale anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha però anche sottolineato l'impegno della Puglia, dal campo energetico fino al sostegno alle imprese e ai giovani. Nel discorso del governatore, anche un passaggio sul prossimo governo. Riferendosi all'elezione dei nuovi presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, ha paventato il rischio di una possibile volontà di rafforzare l'autonomia differenziata, che penalizzerebbe il Sud.

A prendere poi la parola Pasquale Casillo, presidente dell'ente autonomo Fiera del Levante, che ha analizzato i numeri che fotografano la disparità tra Italia ed Europa, e tra sud e nord del Paese: "Oggi - ha detto Casillo - stiamo perdendo un'opportunità nel fare un'inaugurazione senza governo, ma non ci rassegniamo e rilanciamo: ci impegniamo a organizzare un forum sui temi dell'economia meridionale in questa sede non appena il governo si sarà insediato con pieni poteri". Casillo ha poi ricordato il percorso affrontato in questi anni dalla Fiera. "Le fiere sono un potentissimo strumento di politica territoriale. Abbiamo risanato finanziariamente l'ente - ha detto Casillo - ora ne dobbiamo risanare il patrimonio immobiliare che mostra i segni del tempo".