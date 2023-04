Un corteo di 'giovani cittadini' in nome dei diritti umani: a Bari l'ultima tappa della 'Marcia dei Bruchi'

L'ultima tappa del lungo percorso pugliese si è svolta questa mattina a Bari. L'appuntamento finale con la 'Marcia dei Bruchi', la campagna di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani, delladella giustizia, della pace, della transizione ecologica e della cittadinanza attiva, ha visto protagonisti gli studenti di alcune scuole del capoluogo pugliese (Istituto comprensivo 'Japigia I -Verga', 'Scuola 'Duse - Don Bosco', Istituto 'Marconi', Liceo 'Bianchi Dottula') e della provincia (Liceo 'Galilei' di Bitonto).

I ragazzi e le ragazze si hanno percorso in corteo le vie centrali della città, si sono poi fermati in Piazza Ferrarese per condividere pensieri e progetti articolati durante il percorso scolastico. Gli studenti hanno presentato le loro riflessioni sui grandi temi del nuovo millennio, guidati dal promotore della Marcia dei Bruchi, John Mpaliza: l'ingegnere ganese che vive da trenta anni in Italia, ha organizzato la rete di eventi che negli ultimi mesi ha coinvolto tutte le provincie pugliesi. Oggi l'epilogo della straordinaria avventura a Bari, ma la giornata in piazza Ferrarese non segnerà la fine del percorso di sensibilizzazione dei giovani. L'apertura del prossimo anno scolastico, infatti, vedrà Mpaliza tornare in Puglia per una serie di incontri negli istituti.