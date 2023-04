Le tradizioni di Pasqua a Bari vecchia, tra gastronomia e fede: "Immancabili l'agnello e il Benedetto"

Cosa non può mancare sulle tavole dei baresi in questi giorni di festa? Siamo andati a chiederlo ai residenti del borgo antico, che si riuniranno con le famiglie per festeggiare insieme Pasqua e Pasquetta. E sul menu vegano...