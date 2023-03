La Regione Puglia contro l'abbandono dei rifiuti: ecco lo spot con Gianni Ciardo e i Boomdabash

Il popolare attore barese veste i panni di un nonno poco attento all'ambiente. Sarà riportato sulla retta via dai componenti della band salentina

I Boomdabash, Gianni Ciardo, e la voce dei giovani pugliesi, scendono in campo per contrastare l'abbandono dei rifiuti su spiagge e aree pubbliche del patrimonio naturalistico e culturale pugliese. Lo fanno con uno spot della Regione Puglia che, da oggi, animerà i canali digitali istituzionali e nelle prossime settimane sarà diffuso sulle emittenti televisive regionali.

La pubblicità è stata presentata in anteprima durante l’evento 'BuyPuglia' e 'Business Tourism Management', che ha preso il via oggi in Fiera del Levante con oltre 6000 partecipanti e si concluderà venerdì 3 marzo.