12 ristoranti a Bari dove trovare gli spaghetti all’Assassina

Ristorante

Superpizza Bari

Siamo a Poggiofranco, zona residenziale e professionale di Bari, che negli ultimi anni è diventata una meta per appassionati di food trend. Superpizza è uno dei posti più amati per mangiare una versione tradizionale degli Spaghetti all'Assassina. Come accade anche in altri ristoranti, gli spaghetti sono preparati per un minimo di 2 persone, per questo in menu escono a 20€.