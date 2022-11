Autostrade per l'Italia e Politecnico insieme per innovare su mobilità e infrastrutture: "Accordo che aprirà le porte ai nuovi talenti universitari"

Questa mattina è stato siglato questa mattina nella sede del Politecnico di via Amendola, alla presenza del rettore Cupertino e dell'amministratore delegato e direttore generale di Autostrade per l'Italia Tomasi

Green building materials, gestione e manutenzione dell’infrastruttura, Smart cities e smart mobility, Ideazione e gestione di servizi di info mobilità: sono le quattro 'colonne' su cui si fonda l'accordo che Politecnico di Bari e il Gruppo Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto oggi nella sede universitaria di via Amendola. L'accordo quadro dà il via a una partnership di ricerca sul tema di mobilità e infrastrutture, con un’attenzione specifica sulla sostenibilità e sullo sviluppo tecnologico di soluzioni sempre più smart.

Un accordo, di durata quinquennale, ha come obiettivo quello di sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e di attività didattiche sui temi, ma soprattutto creare un 'ponte' tra i due enti, così da poter impiegare i futuri laureati del Politecnico nel bacino strutturale di Autostrade per l'Italia. Gli argomenti al centro dell’accordo quadro saranno al centro di una serie di iniziative specifiche congiunte, come l’individuazione di team di ricerca per il lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota, l’attivazione di consulenze tecnico-scientifiche incentrate su casi specifici, il finanziamento di borse di studio post-laurea, di dottorato e post dottorato. Menzione particolare merita anche la valorizzazione dei talenti interni all’Ateneo: attraverso una stretta collaborazione tra l’ufficio Placement del Politecnico di Bari e Autostrade per l’Italia, sarà possibile organizzare stages didattici, conferenze, dibattiti e seminari per facilitare l’orientamento e l’approdo al mondo del lavoro degli studenti.