I grandi eventi bloccano il lungomare, disagi per i baresi: "Impossibile trovare parcheggio", "Assurdo chiuderlo per 20 giorni"

Le voci di residenti e commercianti del borgo antico dopo l'inizio dei lavori sul lungomare Imperatore Augusto, che ospiterà prima il Villaggio Coldiretti a fine aprile e a maggio la Sagra di San Nicola. E in molti chiedono di non capitalizzare l'area per gli eventi di spicco