Il commissario straordinario Figliuolo in visita in Puglia: "Vaccini arrivano, ora priorità agli over 65. Furbetti delle dosi? Gravissimo"

All'incontro erano presenti anche capo della Protezione civile Curcio e il governatore Emiliano. Diversi gli elogi alla gestione della pandemia in Puglia, anche per l'ospedale Covid in Fiera che dopo l'emergenza "potrà diventare un centro di ricovero per le grandi emergenze" hanno ricordato Figliuolo ed Emiliano