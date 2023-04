Spettacoli di danza aerea e scenografie dedicate alla 'Speranza': ecco le novità del Corteo Storico di San Nicola

Presentato oggi a Palazzo di Città il programma di attività dedicate al festeggiamento del Santo Patrono di Bari. L'edizione 2023 avrà anche una vocazione tecnologica: in via Argiro sarà installato un quadro parlante che racconterà la storia di San Nicola

Il tema scelto per questa edizione è quello della 'Speranza', con il colore verde sarà il filo conduttore dell'evento dedicato al Santo patrono di Bari. Il Corteo Storico di San Nicola sarà accompagnato quest'anno dalla presenza di un quadro raffigurante l'immagine del santo, realizzato con fiori e muschio con un suggestivo effetto monocromatico.

La manifestazione, con la direzione artistica di Nicola Valenzano, prevede un prologo nei 5 municipi della città, da 2 al 6 maggio.

L'arrivo delle Ossa del Santo è previsto per sabato 6 maggio al molo Sant'Antonio: musicisti, artisti, attori e figuranti accoglieranno la teca per poi muoversi in corteo verso i vicoli e le piazzette vicine alla Basilica di San Nicola.

Il giorno successvo, domenica 7 maggio, le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona del Santo da Baia San Giorgio fino al Molo San Nicola.

La partenza del Corteo Storico è prevista alle 20.30 dal Castello Svevo: in quadro sarà accompagnato lungo i vicoli della città vecchia fino ad arrivare alla 'Caravella' collocata davanti al Castello Svevo, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica di San Nicola per consegnare l'icona del Santo al priore della Basilica e al sindaco Decaro.

Il Corteo Storico vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni popolari attori baresi come Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Nico Salatico. Il Corteo Storico di quest'anno avrà anche una 'vocazione tecnologica': in via Argiro sarà presente un 'quadro parlante' di San Nicola che grazie all'animazione 3D e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, racconterà ai passanti e ai curiosi la storia del Patrono di Bari. Nel centro cittadino saranno posizionati 10 totem con illustrazioni che racconteranno il viaggio di San Nicola e la sua storia.

La coreografa Elisa Barucchelli e i ballerini di ResExtensa arricchiranno il Corteo con un grande spettacolo tra 'cielo e terra', diviso in due location (piazza Libertà e Piazza Basilica di San Nicola) ed accompagnato dalle parole del frate domenicato Beato Jacopo da Varagine.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalla Fanfara del Comando Scuole terza Regione Aerea di Bari, con un omaggio speciale a San Nicola.