La Fiera del Levante si apre tra il ricordo di Ambrosi e la commossa lettera di Decaro ai baresi. Salvini: "In Puglia grande voglia di innovare"

È una cerimonia segnata dalla commozione, quella che ha aperto l’86esima edizione della Fiera del Levante a Bari, il cui slogan è ‘La forza del Levante’ . Nel ricordo dell’ex presidente dell’ente, Sandro Ambrosi, scomparso a giugno a 71 anni per una malattia, a cui è stato dedicato anche un premio. Voce rotta dal pianto anche per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che dal palco della Fiera legge la sua lettera alla città e ai cittadini, nell’ultima edizione che lo vedrà presente in qualità di primo cittadino.

Arriva poi il turno dell’ospite principale della cerimonia di inaugurazione, che nel suo discorso si focalizza sulle grandi opere che uniranno l’Italia, dal Ponte sullo Stretto di Messina all’alta velocità sulla tratta ferroviaria Bari-Napoli, per poi ricordare a margine che la Puglia è "una terra dal grande dinamismo e dalla straordinaria voglia di innovare". Una giornata segnata anche dalle proteste, con sindacati e studenti riunitisi nella mattinata davanti ai cancelli della campionaria per chiedere al Ministro rassicurazioni sulle vertenze industriali e sul futuro dei giovani in Puglia. A cerimonia conclusa il viceministro ha visitato i padiglioni della Campionaria, mentre già all’ingresso le persone erano in fila in attesa dell’apertura dei cancelli prevista alle 14.