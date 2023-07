Carenza di medici in Puglia, Palese: "E' emergenza nazionale, servono 3 miliardi di euro per il Fondo Sanitario. Faremo nuove assunzioni"

"Quella della carenza dei medici è un'emergenza nazionale". Non nasconde il problema, il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Rocco Palese, per la situazione della sanità in Puglia. E lo fa a margine dell'inaugurazione del nuovo Centro Autismo dell'Asl Bari in viale Cotugno, che per primo avrà bisogno di nuove assunzioni per coprire i bisogni dei piccoli pazienti che frequentano la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Una boccata d'ossigeno, come ricorda Palese, arriverà anche dalle 'nuove leve' delle scuole di specializzazione, che porteranno nei centri Asl un necessario impiego di forze. Naturalmente made in Puglia, perché come ci tiene a ricordare Palese, "non stiamo portando medici cubani o dall'estero, ma personale formato qui sul territorio".