Il primo cittadino barese è stato accolto da un bagno di folla al suo arrivo in piazza del Ferrarese, dove si sta svolgendo l'appuntamento organizzato, con il supporto di Cgil e Pd, a sostegno in risposta alla nomina di una commissione di accesso incaricata di valutare l'ipotesi di scioglimento del Comune

'Giu le mani da Bari', in migliaia in piazza con Decaro: "Questa è la risposta della città, non accettiamo ricatti da nessuno"