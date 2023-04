Presentata a Bari la scuola regionale di Polizia Locale, Emiliano: "Bisogna studiare per diventare migliori"

È stata presentata, questa mattina nel comando della Polizia Municipale di Bari, la scuola regionale di Polizia locale istituita dalla Regione Puglia. Oggi sono stati avviati i corsi di formazione avanzata dedicati ai comandanti della polizia locale pugliese e al personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato tra gli altri, anche il prefetto di Bari Antonia Bellomo, il sindaco di Bari Antonio Decaro, e i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Roberto Rossi, e di Trani, Renato Nitti, si è discusso delle tecniche investigative sulla gestione e sui traffici illeciti di rifiuti, dei reati ambientali, e delle leggi in materia.

I Comandi di Polizia locale di Bari e Lecce costituiscono sedi operative della Scuola rispettivamente per il Distretto del capoluogo regionale (Bari, Foggia e BAT) e il Distretto della provincia salentina (Lecce, Brindisi e Taranto). Per l’operatività della Scuola, la Regione Puglia si avvale della collaborazione di Arti, l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, che garantisce il coordinamento delle attività formative, anche attraverso la piattaforma web www.polizialocale.regione.puglia.it.