Caos bonus edilizia e cantieri fermi, imprenditori e operai scendono in piazza con le gru: "Non siamo noi i 'furbetti' e per loro paghiamo"

Protesta in piazza Libertà dei lavoratori del settore edile pugliese. In mattinata circa 200 manifestanti si sono dati appuntamento davanti al palazzo della Prefettura per chiedere al Governo maggiori tutele sui sovvenzionamenti legati al bonus edilizio del 110%, dopo il blocco sulla cessioni dei crediti causato delle tante truffe legate a cantieri annunciati da alcune imprese e mai veramente partiti. E c'è chi in piazza ha portato persino le gru con cui quotidianamente effettua i lavori sui palazzi.