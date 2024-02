Abbiamo raccolto, ai nostri microfoni, il commovente racconto della 73enne Zyna, che ha vissuto gli orrori della guerra ed è giunta in Puglia nel maggio 2022. Fra le testimonianze c'è anche la storia di Tanya, oncologa che lavora a Bari da 3 anni: dopo lunghi periodi di apprensione, è riuscita a riabbracciare i suoi genitori e suo fratello che erano rimasti a Kiev.

Numerose le testimonianze di riconoscenza nei confronti della comunità barese, fra di loro anche voci rotte dal pianto per le drammatiche vicende legate al conflitto russo-ucraino che si protrae ormai da due anni.

Lo sportello itinerante, attivato per questa giornata a Palazzo di Città, ha consentito ai cittadini ucraini, rifugiati a Bari e nei Comuni vicini, di completare l'iter burocratico per il conseguimento dei documenti d'intentità e passaporti, senza doversi recare nella sede del Consolato ucraino a Napoli.

Questa mattina, nell'ex sede della Tesoreria di Palazzo di Città, è stato allestito uno sportello consolare itinerante per permettere ai cittadini ucraini il disbrigo delle pratiche burocratiche legate all'ottenimento dei documenti di identità

Gli uffici del consolato ucraino ospitati per un giorno in Comune, le voci dei rifugiati: "Ringraziamo Bari per l'opportunità"