La droga importata dalla Spagna con i corrieri postali: così il clan si finanziava per dominare ad Altamura

La droga sarebbe giunta, dalla Spagna verso indirizzi di comodo fra Molfetta e San Donato Milanese e avrebbe viaggiato tramite l'utilizzo dei corrieri postali, in confezioni di polistirolo inserite in casse di legno. La maxi operazione dei Carabinieri condotta questa mattina ha visto l'applicazione di 25 misure cautelari nel Barese, altre due persone attinte dal provvedimento sono ancora ricercate. Le misure cautelari sono state decise del Gip del Tribinale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. La complessa indagine avrebbe permesso agli inquirenti di individuare le attività criminali, compiute ad Altamura, da parte del clan guidato da Giuseppe Annoscia.

Annoscia, affiliato al clan Parisi di Japigia, avrebbe approfittato del vuoto di potere nel territorio di Altamura (in seguito agli arresti compiuti nei confronti dei clan rivali) per affermare la supremazia della sua banda nella zona. In particolare, le lotte per la conquista del comando avrebbero toccato l'apice con il tentativo di assassinio di Michele Loiudice, esponente di un clan rivale a quello di Annoscia.

L'attività principale di finanziamento del gruppo criminale si sarebbe concentrata nel traffico di droga: gli stupefacenti sarebbero arrivati nella regione attraverso il coordinamento logistico dell'uomo che, secondo la Procura, sarebbe il fornitore principale dell'organizzazione criminale: Alceste Cavallari, figlio dell'ex re delle Cliniche Riunite Francesco Cavallari, si sarebbe occupato personalmente di seguire i carichi e prendere i contatti con i fornitori spagnoli. Durante la perquisizione compiuta questa mattina in casa di Alceste Cavallari, sarebbero stati ritrovati anche 3 chili di hashish, 70 grammi di cocaina e 60 di marijuana.