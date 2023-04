Expolevante, più di 24mila visitatori in due giorni: grande successo per gli stand dedicati agli 'amici a 4 zampe' e alla 'cultura nerd'

Con 24mila visitatori prosegue con successo Expolevante 2023. Anche il secondo giorno ha fatto registrare numerose presenze nei vari padiglioni del quartiere fieristico complice anche la bella giornata domenicale.

Tra le attrazioni di questa edizione il Levante Pet nel padiglione 20, lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe fino a domani, martedì 25 aprile. All'interno degli spazi si svolgono le dimostrazioni del Nucleo cinofili della Guardia di Finanza che nel binomio cane/conduttore illustrano le specifiche tecniche di addestramento, alle esibizioni di obbedienza, agilità, gestione del cane in ambito urbano, interazione con i cani del pubblico, esercizi di difesa con figurante, toelettatura per finire con le dimostrazioni di salvataggio in acqua con cani brevettati e altamente addestrati, con l’ausilio di piscina e, per chi lo desidera, anche il battesimo dell’acqua con eventuale consegna di attestato a cura della 'Scuola italiana cani di salvataggio', la più antica organizzazione mondiale dedita alla formazione delle Unità Cinofile da salvataggio nautico.

Creazioni sorprendenti, giochi, grattacapi e modellini ricercati arricchiscono il settore del Game e modellismo, allestito nell’area 216 di Expolevante dove decine di espositori, dai collezionisti ai gamers, sono pronti a lasciare senza parole non solo gli appassionati del settore, ma anche chi voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo cosiddetto nerd.

All’interno dell’area dedicata a questo settore, tra i modellini più affascinanti, si può ammirare lo Spit Fire, rappresentazione in scala dell'aereo, utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale dall’aviazione inglese, e che contava su un’apertura alare di due metri. All’interno dello stesso stand, è esposto anche l’esemplare dell’Extra 300, un velivolo acrobatico realizzato in Germania con un’apertura alare di 2 metri e mezzo.