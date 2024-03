Piano Paesaggistico Territoriale, la Regione punta sulla 'green economy': "Panorama naturale strumento di sviluppo"

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale non è uno strumento per imbrigliare l'iniziativa privata nella fitta rete della burocrazia, ma un veicolo per produrre benessere psicofisico e sviluppo economico. È questo il messaggio che i rappresentanti istituzionali, della Regione e del Ministero della Cultura, hanno inviato oggi a Bari durante il dibattito incentrato sul 'Progetto di paesaggio in Puglia'.

L'evento, organizzato nel Kursaal Santalucia, ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori: architetti, ingegneri e tecnici dell'ambiente si sono dati appuntamento per discutere sui destini delle bellezze naturali pugliesi, proprio nella data in cui ricorre la 'Giornata Nazionale del Paesaggio'.

Al centro della discussione c'è il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia, ormai datato: fu pubblicato nell'agosto 2013, secondo gli stessi rappresentanti regionali necessita di un restyling che lo aggiorni alla nuova nuova realtà, segnata anche dall'emergenza climatica e dalle problematiche legate al contesto locale (calamità naturali e Xylella).