Le aziende pugliesi 'allenate' da Uniba e Confindustria per vincere i bandi europei: ecco il progetto 'Palestre Eic'

Uno strumento per potenziare la capacità delle piccole e medie imprese locali nelle candidature a valere sui bandi comunitari 'Eic Accelerator'. È questo l'obiettivo del progetto 'Palestre Eic' presentato oggi pomeriggio nel Centro Polifunzionale Studenti dell'Università di Bari, che vede in partnership Uniba, Confindustria e l'Apre (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).

L'analisi dell'ateneo barese ha permesso di selezionare i progetti innovativi di 6 aziende locali, ritenuti meritevoli di candidarsi ai bandi predisposti dall'European Innovation Council. Il requisito fondamentale, richiesto per l'ottenimento del contributo economico della Comunità Europea, è collegato all'effettiva valenza della ricerca scientifica posta a base dello sviluppo industriale.

Tramite il progetto 'Palestre Eic', Confindustria e Uniba, puntano a rilanciare le aziende (locali e non) nella corsa verso i fondi europei. Oltre alla selezione delle imprese e dei progetti di ricerca, Uniba si pone anche come supporto per le start up e pmi che intendano proporsi nell'ambito dei bandi Eic. L'ateneo, insieme a Confindustria e Apre, punta a svolgere un ruolo di orientamento delle aziende verso la corretta ed efficace preparazione della domanda di candidatura ai contributi.