La Puglia alla Bit di Milano, Emiliano: "Il turismo è uno strumento per comunicare tutti gli aspetti della regione"

La trasversalità del turismo è stata al centro dell’edizione 2024 della Regione Puglia alla Bit in svolgimento a Milano. "Per una serie di ragioni il turismo in Puglia non è solo un obiettivo ma è anche uno strumento per comunicare tutto il resto - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in collegamento da Bruxelles - Stiamo progettando la Puglia del futuro soprattutto cercando di costruire quelle relazioni internazionali che il turismo contribuisce a creare".

"Da un lato dobbiamo lavorare per il turismo e per gli operatori che stanno qualificando sempre più l’offerta della Puglia. Ribadisco che per noi i numeri non sono l'unica cosa che conta: hanno senso se c’è qualità e fidelizzazione - ha proseguito il presidente Emiliano - Dall’altro lato, il turismo è anche un mezzo attraverso il quale far conoscere a tutto il mondo la capacità che ha la Puglia per attrarre anche quei leader d’opinione a livello mondiale che possono creare un clima favorevole ad un'attrazione generalizzata a trecentosessanta gradi".

Il presidente Emiliano è intervenuto anche sullo spostamento da Bari a Dubai della sede del Forum mondiale delle Zes: "evento straordinario - ha dichiarato - che si sarebbe dovuto svolgere in Puglia nel 2024 per riunire tutte le Zes del mondo per parlare di turismo, investimenti, industria, scambi commerciali, politiche istituzionali. In un momento di crisi del trasporto su nave, sarebbe stato utile interloquire con tutti i soggetti interessati. Aver perso questa occasione è un fatto gravissimo. Mi auguro che in collaborazione con il governo italiano si trovi una soluzione".