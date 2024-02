La rinascita dei negozi di dischi, in città torna di moda il vinile: "I baresi acquistano i grandi classici"

La sua esperienza imprenditoriale, ormai più che ventennale, lo ha fatto entrare di diritto nei decani del commercio barese legato al mondo musicale. Giovanni Verini Supplizi, negoziante di dischi con la passione per le '7 note' e la scrittura, ha affrontato (come tutti i suoi colleghi baresi e italiani) un momento di dura crisi commerciale circa 10 anni fa, con il crollo delle vendite di Cd (i cosiddetti Compart Disk) e la diffusione della musica in streaming su piattaforme web.

La 'ciambella di salvataggio' economica per i negozi di dischi è giunta, in maniera inaspettata, dal polveroso passato: gli appassionati dell'ascolto musicale, infatti, sono tornati a concentrarsi sull'acquisto di vinili, riportando in auge un supporto che pareva ormai destinato a scomparire.Il vinile ha invece conosciuto una 'seconda giovinezza' ed ha offerto agli esercenti commerciali del settore una via d'uscita dalla crisi delle vendite che sembrava essere, negli anni dal 2007 al 2012, irreversibile e inarrestabile.

Bari ha seguito il trend internazionale: i collezionisti locali sono tornati a frequentare assiduamente i punti vendita rimasti in città. Oltre al negozio di Verini, in via Bottalico, si contano altri esercizi commerciali storici come New Records in via De Giosa e Jagger Music in via Roberto da Bari.

"Le vendite del vinile rappresentano adesso l'80% del totale", sottolinea Verini che inquadra i gusti musicali dei baresi nel filone dei 'grandi classici': dai Pink Floyd a David Bowie, da Madonna ai Queen. La tipologia di clienti è invece differente rispetto ai decenni passati: l'età media si è notevolmente alzata, sono gli adulti che acquistano con più costanza.