Sostegno al reddito per i lavoratori del settore turistico pugliese: "In arrivo 500mila euro di aiuti economici nel 2024"

Una cifra superiore ai 500mila euro, messa a disposizione tramite l'autotassazione delle associazioni degli imprenditori di categoria e dei lavoratori. È questo il contributo economico messo a disposizione dall'Ente Bilaterale del Turismo della Puglia, per il sostegno ai dipendenti del settore. La somma sarà utilizzata per il 2024, attingendo da un fondo previsto di circa 2 milioni di euro

La misura welfare è rivolta alla parte di lavoratori che più subisce la stagionalità delle attività. L'iniziativa, presentata questa mattina nella sede della Presidenza della Regione Puglia, è stata realizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo che raccoglie le organizzazioni imprenditoriali e i più rappresentativi sindacati dei lavoratori del settore. L'Ebt Puglia conta oltre 4000 aziende turistiche aderenti nella regione.

Gli interventi previsti dalla misura di sostegno riguarderanno rimborsi (di 200 euro ciascuno) per spese sanitarie in gravidanza e per analisi ed esami specialistici per la prevenzione dei tumori. Previsti anche contributi di 1200 euro per il chi sostiene, a carico, familiari disabili o non autosufficienti.

I contributi potranno essere elargiti anche per i congedi maternità, paternità e malattia del figlio. Previsto un rimborso di 500 euro per le spese legate alla frequenza scolastica dei figli.

Saranno istituti anche dei contributi di 400 euro per diplomati e 600 per i laureati: gli studenti avranno accesso a questa misura frequentando corsi scolastici o accademici ad indirizzo turistico.

I beneficiari degli interventi saranno le lavoratrici e i lavoratori, con contratto di tipo subordinato (a termine o indeterminato) delle imprese aderenti all'Ebt Puglia in regola con il versamento delle quote contrattuali. Le domande potranno essere presentate tramite il link predisposto sul sito dell'Ebt.