Arte, enogastronomia, vacanze 'slow' e accoglienza: la Puglia del turismo protagonista alla Bit di Milano

Dall'arte alle tradizioni culturali, dall'enogastronomia alle vacanze sostenibili dei cammini e cicloturismo, fino al settore del wedding. E' una Puglia del turismo che punta a un'offerta sempre più qualificata e destagionalizzata, quella protagonista in questi giorni alla Bit - Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Forte dei numeri da record registrati nel 2022, la regione mira a consolidare i suoi flussi turistici, con particolare attenzione anche al mercato estero, grazie un'offerta che spazia ben oltre quella balneare.

Fra gli ambasciatori della regione in terra lombarda, l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, il quale ricorda che “la Puglia che sta riscrivendo la sua strategia e punta su prodotti turistici nuovi e rinnovati”. Con il focus sicuramente puntato sempre su una delle sue carte più preziose, l’enogastronomia, ma anche lo sviluppo di un altro settore che sta assumendo rilievo, quello del wedding.

Rocco De Franchi, direttore della comunicazione istituzionale della Regione Puglia, spiega a sua volta che l’intenzione è oggi di raccontare la regione non solo per l’accoglienza offerta ai turisti, ma anche alle imprese che qui stanno decidendo di investire. “Questa – dice – è l’edizione della Bit che rappresenta il grande affetto per la Puglia”. Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico, si sofferma in particolare sulla capacità della Puglia di valorizzare la sua identità anche a livello internazionale, ricordando che la stagionalità è diventata ormai più ampia rispetto al passato.

Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e lavoro, ricorda invece che è d’obbligo puntare sempre più sulla qualità dei servizi. Ed ecco perché si stanno mettendo in campo misure per formare i giovani. Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, rinforza il concetto: “Il turismo è sostenibile se vi è una crescita dei territori, la possibilità di dare lavoro, si destagionalizza oltre la vacanza estiva”. Giuseppe Tupputi, capogruppo consiliare del gruppo Con Emiliano, conclude con una considerazione: bisogna spingere ancora per portare la Puglia oltre i confini dodici mesi all’anno.

Tutti i contributi nel servizio video.