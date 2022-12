Prezzo non disponibile

1.000 atleti, 68 associazioni sportive dilettantistiche, oltre 200 gare, 15 discipline e 20 Comuni coinvolti, sono solo alcuni numeri della 1^ Edizione della “Olimpiade Metropolitana”.

Promossa dalla Città Metropolitana di Bari, con il patrocinio del Coni regionale, la prima edizione della manifestazione nasce nell’ottica di promozione e valorizzazione delle attivita? sportive e ricreative, tese a favorire valori come inclusione sociale, appartenenza al territorio, salute, benessere psicofisico e aggregazione. L’ Olimpiade Metropolitana coinvolgerà dal 10 al 17 dicembre i comuni di Adelfia, Altamura, Bari, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Triggiano, Turi che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive.

La manifestazione prevede tornei sportivi di atletica, baseball, basket, calcio A9, calcio A5, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karate, pallamano, pallavolo, pattinaggio, taekwondo, tennis, tennis tavolo, che si svolgeranno nel periodo prenatalizio, all’interno degli impianti sportivi dei Comuni aderenti, e coinvolgerà gli atleti delle società sportive nati tra il 2008 e il 2009.

La cerimonia di apertura si svolgerà all’interno del palazzetto dello sport “Sandro Pertini” di Noicattaro, sabato 10 dicembre a partire dalle ore 9:30.

A dare il via all’evento la Fanfara del 7° Bersaglieri, a cui seguiranno una serie di esibizioni sportive: Pattinaggio artistico con 70 atlete della ASD Christal tra cui medagliati europei e nazionali che presenteranno uno stralcio dello spettacolo Notre Dame, l’ASD Cassandra, Baseball con la Squadra Sportiva dilettantistica Baseball Club Bari Warriors e la Ginnastica ritmica con un gruppo spettacolo regionale Federazione Ginnastica d’Italia e Comitato regionale Puglia e ancora tanta musica e spettacolo, oltre che la preziosa presenza dei piccoli atleti.

Dal pomeriggio di sabato 10 dicembre inizieranno i tornei in tutti i comuni coinvolti fino a venerdì 16 dicembre.

Il momento conclusivo dell’Olimpiade è con la cerimonia di chiusura, sabato 17 dicembre alle ore 9:30 al Palaflorio di Bari, presentata da Max Boccasile, con lo scopo di festeggiare i tanti giovani atleti che si sono distinti durante le competizioni di queste giornate intense di sport. Anche in questa occasione si svolgeranno esibizioni sportive e musicali. In questa occasione alla presenza dei sindaci dei 20 comuni partner e dei rappresentanti delle associazioni dilettantistiche, saranno consegnate targhe e attestati di partecipazione. Non mancheranno esibizioni sportive, premi, tanta musica e una straordinaria atmosfera prenatalizia.