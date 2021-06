'Ensemble d’accordo!', in collaborazione con Ritratti festival

Domenica 20 giugno 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce, in collaborazione con l’Associazione Euterpe ed il Ritratti Festival, accoglie L’Ensemble D’ACCORDO!



Un concerto in Puglia per ascoltare “Trauermusik” per viola e archi di Paul Hindemith, il Quintetto per clarinetto e archi KV 581 di Wolfgang Amadeus Mozart, i Rückert-Lieder di Gustav Mahler e l’Ottetto op. 20 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Un programma di rara esecuzione ideato dall’Ensemble D’Accordo!, progetto congiunto della Scuola di Musica di Fiesole e della Zürcher Hochschule der Künste con la direzione artistica di Diemut Poppen, violista di grande fama e docente alla Hochschule der Künste di Zurigo, alla Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid e alla Hochschule di Detmold, e nato per portare avanti l’eredità dei due grandissimi maestri Piero Farulli e Claudio Abbado. Accanto a Diemut Poppen (viola) si esibiranno Gregory Ahss (primo violino), Diana Turcu, Jiska Lambrecht, Mathilde Urbani, Irene Santo (violini), Mila Krasnyuk, Kristine Busse, Ana Avila (viole), Jacopo Gaudenzi, Carolin Eychmüller (violoncelli), Ana Garcia (contrabasso) e Clara Ricucci (clarinetto). A dar voce ai cinque Lieder su poesie di Rückert, in cui a un pessimismo di stampo romantico fa da contraltare lo slancio euforico tipico della sensibilità di Gustav Mahler e qui nella versione di Stefan Heucke per mezzosoprano e archi, sarà Margherita Rotondi, talento pugliese con una carriera nei teatri lirici di tutto il mondo, dalla Tokyo Concert Hall al Łaźnia Nowa Theater di Cracovia, e un repertorio che spazia da Monteverdi alla musica contemporanea.



Comunicato a cura di Stefania Gianfrancesco

