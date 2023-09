"A don Milani" - festival per la legalità

Si avvia sabato 16 settembre la seconda parte della dodicesima edizione del “Festival per la legalità”, dedicando il primo dei tre appuntamenti alla figura di Don Milani, sacerdote, scrittore, insegnante e pedagogista prodigatosi per la valorizzazione della dimensione della parola in materia di educazione.

“A Don Milani” è, infatti, il tributo che sarà messo in scena dalla CompagniAurea con la regia di Francesco Sinigaglia. La performance vedrà impegnate Maria Grazia Baldini alla conduzione, Ilaria di Benedetto in veste di lettrice e Giorgia Tarantino come cantante. Saranno alternati letture ad alta voce e canti, così da ripercorrere con un taglio teatrale l’intera vita del presbitero.

«Don Milani insegnava ai suoi ragazzi a prendersi cura del mondo, evidenziando che solo insieme si esce dai problemi», dichiara il gruppo di artisti che sottolinea il valore dell’altruismo nel tendere una mano al prossimo, «“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio”, soleva affermare lo stesso Don Milani».



L'iniziativa, che rientra nel cartellone “Da Barbiana alla giustizia riparativa”, è promossa con il patrocinio del Comune di Terlizzi e di Fondazione Vincenzo Casillo, la partecipazione di Fondazione Don Lorenzo Milani, la collaborazione della Cooperativa Zorba e la libreria suddetta. È, inoltre, parte del progetto “Leggere i Diritti – XII edizione Festival per la legalità”, organizzato dall’associazione “È fatto giorno aps” e realizzato con i fondi "Otto per Mille" della Chiesa Valdese.