'A qualunque costo', commedia brillante al Teatro Angioino

TEATRO ANGIOINO – MOLA di Bari XXIII STAGIONE di PROSA 2023/24 La Compagnia Teatro d'Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino di Mola di Bari 2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta:sabato 6 aprile 2024 la Compagnia Gli Spettinati in “ A Qualunque Costo” commedia brillante di K. L udwig regia M. Lasorella. Con STEFANIA GABRIELE – Rita Maggi, sorella di Enrica ELISABETTA LENOCI Enrica Maggi - impresario teatrale, MARIO LASORELLA - Tommaso Cerciolini, segretario di Enrica, GIUSEPPE PASQUALE – Pedro Almador, tenore internazionale, ALESSIA SONNANTE - Maria Almador, moglie di Pedro. Tratta da “Lend me a Tenor” Cercasi Tenore, piéce di grande successo, dell’autore americano K. Ludwig, sin dal suo esordio a Londra nel 1986 diventa subito un cult della comicità rivelandosi come una delle commedie più esilaranti degli ultimi tempi. Una commedia in cui i continui colpi di scena e le situazioni comiche sono la base di un importante successo che, tradotto in sedici lingue, colleziona ben due anni di repliche a New York. Come hanno scritto i critici: poco importa che l’abbiate già vista o no: potete cominciare a ridere fin da ora! La vicenda ruota attorno a Tommaso, aspirante ed incerto cantante lirico che in qualità di assistente affianca la direttrice senza scrupoli di un teatro d’opera di provincia. Grandi fermenti agitano gli animi dei protagonisti per l’arrivo di un tenore spagnolo di rara bravura, tanto da essere soprannominato “il magnifico”, che interpreterà Otello. Cosa accade però quando a poche ore dallo spettacolo il grande artista soccombe ad un potente mix di alcool e sedativi? Tutto precipita in un esilarante vortice di fraintendimenti, scambi di persona, doppi sensi mal interpretati, vulcaniche gags che strappano allo spettatore risate a non finire. Info e prenotazioni presso il botteghino del Teatro Angioino, in via S. Pellico n.7 a Mola di Bari tel. 0804713061 - 3496061378

