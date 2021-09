"A ritmo di un ciak" il musical della “Compagnia della Lira”

“A ritmo di un ciak” è una commedia musicale, esilarante e leggera della “Compagnia della Lira”, realtà nata a febbraio del 2020 a Casamassima.

Cinque giovani accomunati dalla passione per l’arte e per il teatro hanno messo insieme le loro professionalità, spaziando dal canto alla scenografia, dalla recitazione alla grafica, dal ballo al design illuminotecnico e acustico.

Con tanta voglia di mettersi in gioco, condurranno lo spettatore in un mondo brillante e vivace, patinato e sognante, facendolo balzare, con un viaggio nel tempo, nelle atmosfere degli anni’ 30. S’intrecciano ad una romantica storia d’amore i sotterfugi del mondo del cinema in un’era critica per il genere: il passaggio dal muto al parlato. Non mancano gag dalla sprizzante comicità e le musiche di “Singin’ in the rain” di Nacio Herb e Brown e Arthur Freed con tutti i testi tradotti e liberamente ispirati ai grandi autori di Broadway.



L’evento avrà luogo il 1-2-3 e 9-10 ottobre 2021, presso la palestra della Scuola primaria Circolo Marconi a Casamassima.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...