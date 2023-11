"A scatola aperta", nuovo appuntamento ad ingresso libero della scuola di architettura dei bambini e delle bambine

Prezzo non disponibile

Apprendimento e divertimento insieme a illustri professionisti dell'architettura, del design e dell'arte, nazionali e internazionali. Venerdì 17 novembre, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con la scuola di architettura per bambine e bambini “SOUx Bari” a Spazio Murat con il laboratorio creativo di packaging “A scatola aperta”, condotto da Morena Tamborrino Illustrazioni (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a info souxbari@sou-schools.com e +39 080 205 5856).

Questo appuntamento è inserito all’interno della programmazione culturale della Biennale dei Racconti d’Impresa (organizzata e promossa dal Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT) e si svolgerà negli stessi spazi che accolgono la mostra «Saperi Visibili: un secolo di packaging del made in Italy», curata da Chiara Alessi e visitabile ad ingresso libero fino al 28 novembre.

In opposizione con la più gettonata espressione “a scatola chiusa”, il laboratorio intende svelare tutti i segreti del packaging lavorando sulla sagoma fustellata, di fatto la scatola aperta ovvero la struttura bidimensionale che solo a seguito del montaggio diventa 3D, e sull’aspetto narrativo veicolato dal suo design: attraverso forme e colori anche una scatola può raccontare una storia!

SOUxBari Spazio Murat si tiene da ottobre a maggio con una lezione a settimana di circa tre ore. Tema del nuovo anno accademico è l’"Utopia”, per far scoprire ai bambini e alle bambine che parteciperanno che “i sognatori non sono solo coloro che dormono ad occhi aperti ma anche persone che effettivamente rendono reali i propri sogni".

SOUx Bari Spazio Murat fa parte del circuito SOUper di Farm Cultural Park di Favara.

BIO MORENA TAMBORRINO ILLUSTRAZIONI

Morena Tamborrino Illustrazioni è il frutto della collaborazione tra Morena, artista illustratrice pugliese e sua sorella Sara, art director. Grazie ad immagini dallo stile unico e originale che giocano con geometrie e colori, il progetto esplora tanto lo spazio dell’arte, che della sua applicazione al design. Sono all’attivo numerose mostre e collaborazioni con aziende tra l’Italia e la Francia.