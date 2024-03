A Valenzano il gruppo teatrale di Caterina Firinu va in scena per la Giornata internazionale della sindrome di Down

Mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 17,00 presso l’Auditorium del plesso Capozzi di Valenzano (in via Ugo La Malfa, 2) il gruppo teatrale di Caterina Firinu presenta “Tutti possono fare la differenza”.



Il gruppo è composto da 16 ragazzi e ragazze in Sindrome di Down che si esibiranno in tre brevi atti divertenti in pantomima. Nell’esibizione il linguaggio extra verbale è dirompente e con questo i giovani attori si esprimono al meglio con la forza del linguaggio del corpo che annulla la necessità delle parole.



Lo spettacolo viene portato in scena alla vigilia della Giornata Internazionale della Sindrome di Down, un evento riconosciuto dall’Onu che si svolge in tutto il mondo il 21° giorno del 3° mese per indicare l'unicità della triplicazione (trisomia) del 21° cromosoma che causa, appunto, la Sindrome di Down.



L’incontro si inserisce nel calendario di iniziative “Educare alle differenze” promosso dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Valenzano in collaborazione con la cooperativa CAPS, il centro ascolto famiglie “L’intreccio” e il centro antiviolenza “Il giardino delle lune”.