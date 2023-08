About blank live in birreria attenti al luppolo

''Amiche e amici della Birreria! Sarà il fresco di questi giorni che ha dato vigore alle nostre energie mentali o la nostalgia di far vibrare a suon di musica i bicchieri sugli scaffali e le orecchie di tutti voi mentre bevete e bevete e bevete … ma finalmente CI RIS(uon)IAMO.



Siamo inaspettatamente felici di annunciarvi che in Birreria si torna a fare musica!''

Venerdì 11 Agosto avremo tra i nostri tavoli le note riflessive della chitarra elettrica di:

ABOUT BLANK



“About Blank sono io, la mia chitarra, il legame tra il mio passato, presente e futuro. Il frutto di ciò che ho imparato ed il coraggio di dimenticarlo.

Il mio strumento è la chitarra elettrica capace di essere potente e delicata allo stesso tempo; è tra le mie braccia, mani, dita in cerca di quel determinato giro armonico o quella melodia che sono convinto esista già e sia solo in attesa di essere fissata.

Sono Gabriele, una persona riflessiva, anche troppo, un osservatore sempre in cerca di migliorare personalmente e musicalmente.

Il progetto spazia dal cantautorato di ispirazione alternative rock/indie folk (Bon Iver, Radiohead, Elliott Smith, John Frusciante, Mark Kozelek) a sonorità ambient. Questo è About Blank. Un dialogo sincero e riflessivo con me stesso.”



Bene! A partire dalle 21e30 ci si vede in via Vittorio Emanuele II. Menti e fegati vuoti.. pronti per essere riempiti di cose belle