''Acquaviva: il Natale è in Città'', degustazioni, visite guidate, laboratori didattici e attività gratuite

Al via le nuove attività organizzate dall'Associazione Tutistica ProLoco “Curtomartino” grazie al finanziamento della Regione Puglia relativo al secondo bando rivolto alle Pro Loco per l’annualità del 2023.

Le attività si svolgeranno dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 per un totale di 5 weekend e 14 appuntamenti. L’obiettivo del progetto è quello di consentire la partecipazione di pubblico soprattutto nel nostro entroterra, in supporto alle numerose attività natalizie in città.

Le attività riguarderanno la valorizzazione delle eccellenze storico-artistiche presenti nel nostro Centro antico, attraverso visite guidate al centro antico e ai pozzi, ma anche visite al museo dell'Abito "Sognare e perdersi negli abiti di un tempo", all'interno degli ambienti interni di Palazzo de Mari (con alcune date dedicate al museo archeologico), escursione naturalistiche e attività laboratoriali per i più piccoli, con la realizzazione di lavoretti di Natale.

?????????

????????

??????? ? ??? ??:?? • ???????, ???? ? ????? ?? ????? / nel Christmas Market in Piazza Garibaldi

??????? ? ??? ??:?? • ????? ?????????? / visita guidata al centro antico con degustazione di dolci natalizi

??????? ? ??? ??:?? • ???? ??????? ????? ?????' / visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

?????? ? ??? ??:?? • ???? ?? ????? / laboratorio didattico con lavoretti natalizi (per bambini dai 6 ai 10 anni - in Sala D'Ambrosio Angelillo)

???????? ?? ??? ??:?? • ??? ????? ? ??????? / visita guidata al Centro Antico

?????? ?? ??? ??:?? • ???? ?? ????? / laboratorio didattico con lavoretti natalizi (per bambini dai 6 ai 10 anni - in Sala D'Ambrosio Angelillo)

???????? ?? ??? ??:?? • ????????? ?? ??????? / visita in cantina con degustazione di vini Luigino Benotto

??????? ?? ??? ??:?? • ???? ??????? ????? ?????' / visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

?????? ?? ??? ??:?? • ????? ?????????? / visita guidata al centro antico con degustazione di dolci natalizi

??????? ?? ??? ??:?? • ??????? ? ???????? / visita alla mostra di abiti d'epoca

?????? ?? ??? ??:?? • ??? ????? ? ??????? / visita guidata al Centro Antico

???????

??????? ? ??? ??:?? • ??????? ? ???????? / visita alla mostra di abiti d'epoca

?????? ? ??? ??:?? • ???? ??????? ????? ?????' / visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

???????? ? ??? ??:?? • ?? ????? ????? ?????? / escursione naturalistica alla Stele del Sergente Romano

???????????? ? ????????????

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da giovedi alla domenica | 09:00-13:00 e 15:00-20:00

+39.392.3369394 • infopoint.acquaviva@gmail.com

?????????? ?? ????????????

Metodi di adesione: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

È ????????? ????????? ??? ? ?????? ? ?????????? ???????? ??? ??????????