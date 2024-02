Sabrina Speranza in scena all'Abeliano con "Across S"

Per la rassegna “I Solisti”, 5° ciclo di performance/studio, ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giovedì 15 alle 21 al Teatro Abeliano di Bari, va in scena lo spettacolo di danza “Across S”, con la coreografa e ballerina Sabrina Speranza, fondatrice di Unika Accademia dello Spettacolo.

Dello spettacolo la danzatrice e coreografa spiega: “Si tratta di un viaggio attraverso le sensazioni, le emozioni, le sofferenze, le responsabilità, le sinergie e le affinità, le collaborazioni, le delusioni, le gratificazioni e le gioie che la danza ha dato alla mia vita, o che la vita ha dato alla mia danza. L’invito è di scoprirlo insieme”. Insegnante e coreografa barese, Speranza ha iniziato la sua formazione a Bari, per poi continuare i suoi studi accademici nella scuola della Fondazione Piccinni, dove in seguito è entrata a far parte della stessa Compagnia per circa due anni. Grazie a una selezione, ha vinto una borsa di studio ed è volata in America per studiare allo Steps on Broadway di New York.

Successivamente, superando un’audizione alla scuola dell’Alvin Ailey American Dance Theater, si è diplomata a compimento dei tre anni di corso, specializzandosi nella tecnica Horton. In Italia ha continuato gli studi accademici della danza classica al centro di formazione AIDA di Milano. Sabrina ha una esperienza trentennale nell’insegnamento della danza. Dalle sue parole traspare la schiettezza e la passione per la danza e il suo lavoro.

Da ogni punto di vista, sia strettamente pedagogico, artistico e coreografico si percepisce l’azione spirituale, la gioia e la volontà di aprirsi alle arti, come essenza di scelta individuale di vita. È protesa a un profondo percorso di sensibilità, di crescita e di competizione e, soprattutto, possiede un forte senso sociale nei confronti dell’altro, del diverso, dei suoi allievi e un evidente senso del dovere.

Ben radicata nel lavoro multidisciplinare, arricchito dalle esperienze fatte negli Stati Uniti, trasmette con determinazione e sensibilizzazione le proprie conoscenze professionali, sicuramente in continua evoluzione. La frase che la contraddistingue rivolgendosi ai suoi piccoli e grandi ballerini è: “Non porsi dei limiti è la chiave di tutto, e non mollare mai”. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket, oppure al botteghino del Teatro Abeliano (info: 080.542.76.78).

Biglietti direttamente al Botteghino e Online su Vivaticket (sala ACTOR STUDIO)

intero = 5 euro

ridotto = 2 euro (riservato agli allievi di scuole di recitazione e corsi di danza)

Per info: botteghino@teatroabeliano.com