Incontro con Alice Milani per la presentazione del suo graphic novel "Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale"

Giovedì 18 gennaio alle ore 18:30 la libreria Spine ospiterà all’Officina degli Esordi l'autrice Alice Milani per la presentazione del suo graphic novel "Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale", pubblicato nella collana Cult di Coconino Press.

Alice Milani, in dialogo con le dottoresse Eleonora Macchia e Sandra Lucente (Uniba), ci illustrerà la vita di una delle menti femminili più brillanti dell’Ottocento, la prima a ottenere un dottorato e poi una cattedra universitaria in matematica.

Nel libro non ci sono solo numeri, forme e teoremi, ma la storia di Sofia è la storia di una donna, che lotta e resiste, con altre donne e sorelle nel mare di una società fortemente patriarcale. Alice Milani ha ritratto questa straordinaria protagonista del suo tempo in una chiave contemporanea ricca d’ironia, inondandola con la luce dei suoi colori e dando spessore a un irresistibile personaggio che da bambina legge le avventure dell’elefante Babar, parla come una femminista degli anni ’70 e porta avanti la propria carriera con la tenacia di una mamma freelance dei giorni nostri. Le sue battaglie contro la società patriarcale, il suo genio, il suo entusiasmo e la sua capacità di resistere alle avversità hanno ancora tanto da dirci.

IL FUMETTO

“Sembrava fragile… ma sotto sotto era un vulcano! Scienziata, scrittrice, rivoluzionaria. Pioniera dell’emancipazione femminile. Brillante studiosa di matematica che aprì la strada all’accesso delle donne all’Università e all’insegnamento. Attivista contro la società patriarcale e per un mondo più giusto.

L’intensa, commovente, divertente biografia di una donna dell’Ottocento piena di vitalità e di talento, che lottò sempre contro i pregiudizi per essere padrona del proprio destino.

ALICE MILANI

Alice Milani (Pisa – 1986) è tra i fondatori del gruppo di autoproduzione La Trama, con base a Bologna. È autrice di diversi volumi a fumetti, tra i quali Wis?awa Szymborska (BeccoGiallo, 2015), Tumulto (Eris Edizioni, 2016, insieme a Silvia Rocchi) e Marie Curie (BeccoGiallo, 2017). Dal 2017, sempre per BeccoGiallo, è direttrice editoriale di Rami, la collana di fumetto di fiction di BeccoGiallo. Per Feltrinelli Comics ha pubblicato una storia nell’antologia Post Pink (2019) e Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani (2019).

ELEONORA MACCHIA

Eleonora Macchia, ricercatrice dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e ricercatore aggiunto presso l’Åbo Akademi University, premio ERC Starting Grant per il progetto NoOne, tra i 172 finanziati dallo European Research Council (ERC) per il panel Phisical Sciences and Engineeering.

SANDRA LUCENTE

Docente di Analisi Matematica,Docente di Comunicazione della Scienza, Professoressa Associata di Analisi Matematica Area Disciplinare 01/A3 SSD MAT/05 Dipartimento Interateneo di Fisica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

18 gennaio 2024 - BARI

SPINE BOOKSTORE c/o Officina degli esordi – via Francesco Crispi 5, Bari

ore 18.30, ingresso libero