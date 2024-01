“Alla Corte delle Vanità”

Drammaturgia: Lino De Venuto

(in collaborazione con Rosamaria Pepe)

con

Renato Curci (Finoglio)

Lino De Venuto (Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona - Tasso)

Rosamaria Pepe (Isabella Filomarino, consorte di Giangirolamo)





Il Castello di Conversano si prepara a diventare il palcoscenico di un’esperienza teatrale senza precedenti prodotta dalla Cooperativa Armida nell’ambito delle azioni di valorizzazione del Polo Museale della Città di Conversano.

Il 4 febbraio 2024, alle ore 19:00, presso le sale della Pinacoteca “Paolo Finoglio” andrà in scena “Alla Corte delle Vanità”, l’inaspettato e sorprendente incontro tra gli Spiriti di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona (il cosiddetto “Guercio”), del Finoglio, di Isabella Filomarino che, trascendendo i limiti del tempo, dialogheranno tra loro con un linguaggio anche moderno e di grande attualità.

In un percorso itinerante attraverso le tre sale della Pinacoteca, il pubblico assisterà alla messa in scena di una delle più ricche e intense pagine della storia della contea di Conversano.

Giocato su un registro sarcastico, divertente e a tratti dissacrante è lo “scontro” tra il pittore Paolo Finoglio - autore del ciclo sulla “Gerusalemme liberata” - e il suo committente, il conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona. Un tono in parte aulico e in parte ironico e ammiccante caratterizza lo scambio di battute tra Finoglio e Isabella Filomarino dei Prìncipi della Rocca, consorte di Giangirolamo. Segue il racconto diretto del pittore sulle tele dedicate alla storia d’amore tra Armida e Rinaldo.

In un crescendo di emozioni, lo spettacolo si concluderà con la voce poetica di un ospite speciale, Torquato Tasso, in un breve, importante e intenso passo della sua “Gerusalemme liberata”.



Ma ecco omai l’ora fatale è giunta

che ‘l viver di Clorinda al suo fine deve…



Lino De Venuto Attore, regista, drammaturgo, autore, conduttore di laboratori teatrali e progetti didattici.

Renato Curci Attore, autore, comico, animatore di figura, esperto di teatro forum, cabaret, mimo.

Rosamaria Pepe Mediatrice culturale dell’arte, specializzata in tecniche performative per le arti visive.



Produzione Cooperativa Armida



Per maggiori informzioni: tel. 0804958525 – wa 3364627887