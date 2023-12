Alla moda del varieta' di e con Uno&trio

A SPAZIOleARTI speciale appuntamento di NATALE con l’universo luccicante dell’avanspettacolo



MARTEDI’ 26 DICEMBRE – h. 21,00

" ALLA MODA DEL VARIETA' "

una produzione UNO&Trio

Evento promosso dal Comne di Molfetta

_____________________



Tre attori ci conducono nel secolo scorso, nell'universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l'occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive.



E diventano di volta in volta abili trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e finedicitori in un "carosello" eccentrico fatto di poesia, risate d'altri tempi, vecchie canzoni delicate e sketch esilaranti e irriverenti.



E così tra una mossa della Sciantosa e una rima del Gagà, il pubblico sarà proiettato in questo lungo amarcord, che è anche, e soprattutto un tributo all'amore.



Si accede con prenotazione obbligatoria al 340.8643487