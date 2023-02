American songbook and movies: Kurt Weil, Cole Porter, George Shearing

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 1 aprile 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce l’atmosfera si fa jazz insieme al trio composto dalla chitarra di Alberto Parmegiani, dal pianoforte di Bruno Montrone e dal contrabbasso di Giampaolo Laurentaci.



Un concerto in Puglia per immergersi nell’American Songbook e negli standards più famosi, dove ognuno può ritrovare quella melodia ascoltata alla radio da bambino quando la radio era il principale mezzo di diffusione del jazz in Italia con i famosi notturni.



Un viaggio affidato al trio nato dalla lunga collaborazione tra Alberto Parmegiani, diploma in Chitarra jazz al Mannes College of Music di New York City, perfezionamento con, tra gli altri, Pat Metheny e Phil Grenadier, autore e direttore della Banda Municipal di Santiago Cuba (resa celebre da Wim Wenders nel film “Buena Vista Social Club”) e concerti in giro per il mondo al fianco di Roberto Ottaviano, Fabrizio Bosso e Yuri Golubev, e Bruno Montrone, pianista, organista e compositore di jazz, una formazione fra il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins e tanti altri, e una attività da didatta impegnato e appassionato, ai quali si aggiunge nel 2021 al contrabbasso Giampaolo Laurentaci, studi, fra gli altri, al Prins Claus Conservatorium di Groningen in Olanda, laurea in Jazz e Musica moderna alla Escola Superior de Musica de Catalunya di Barcellona e concerti in giro per il mondo con musicisti del calibro di Peter Bernstein, Jorge Rossy e Bill McHenry.