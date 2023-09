"Amore e uguaglianza". Mostra d'arte astratta realizzata dai ragazzi e volontari dell'associazione L'Anatroccolo in collaborazione con l'artista Francesco Cannone.

Il vernissage dell'esposizione è in programma per domenica 24 settembre alle ore 18,

presso il Torrione Angioino di Bitonto.



Le opere più importanti resteranno in mostra sino al 2 ottobre e saranno vendute all'asta