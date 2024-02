All'AncheCinema arriva 'AncheSanremo', proiezione della finale del Festival su grande schermo ad ingresso gratuito

AncheCinema presenta ANCHESANREMO: un'opportunità di far vivere il Teatro AncheCinema come centro di aggregazione, in cui godere insieme agli altri di un evento nazional-popolare che catalizza l'attenzione di molti.

L'evento, a ingresso libero e gratuito, prevede, sabato 10 febbraio, la proiezione della finale del Festival di Sanremo in 4K e audio HD su grande schermo. Durante la serata nel foyer ci sarà anche lo spettacolo musicale/karaoke a cura di Rino Argeri. La proiezione della finale di Sanremo partirà appena finirà la proiezione del film "Povere creature!" alle ore 20.50. A disposizione del pubblico c'è il bar/bistrot del Teatro AncheCinema che può servire una cena veloce (panini, piadine, toast, snack, ecc.) e drink di vario genere. È possibile prenotare la tua cena con un messaggio SMS/WhatsApp 329 649 9552

Parcheggi a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)