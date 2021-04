A Spazio Microba la mostra 'Continuum' di Anna Dormio

Ripartono i progetti dello Spazio MICROBA, che inaugura la stagione espositiva con la mostra di Anna Dormio, Continuum, a cura di Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino, con la collaborazione critica di Nicola Zito, con apertura venerdì 14 maggio 2021, a partire dalle ore 17,00 alle ore 21,00.

In occasione della sua prima personale a Bari, Anna Dormio propone la sua più recente produzione, i Ravennati, 101 esemplari unici realizzati, dal 2017 al 2021, a partire da vecchie immagini fotografiche, analogiche e in b/n, che, recuperate nelle città dove l’artista ha vissuto nel corso degli ultimi anni, in Italia come all’estero, sono state poi rielaborate attraverso l’uso della foglia oro, tecnica antica che rimanda (come indica anche il titolo della serie) alla città di Ravenna e all’arte bizantina. Queste opere – con cui l’artista si è aggiudicata quest’anno il Primo Premio del concorso fotografico L'assenza (III ed.) – rappresentano uno spunto di riflessione sul concetto di “tempo” e sulla compenetrazione continua tra passato e presente.

La mostra di Anna Dormio sarà aperta e visitabile fino al 19 giugno 2021, dal martedì al sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00.