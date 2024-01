ANNA TIFU TANGO QUARTET

Anna TIFU – violino

Massimiliano PITOCCO – bandoneon

Romeo SCACCIA – pianoforte

Gianluigi PENNINO – contrabbasso



Una formazione, tutta italiana, con un repertorio di grande impatto emotivo che condurrà il pubblico in un itinerario musicale affascinante e coinvolgente, omaggio al genio che ha rivoluzionato il Tango e ne ha delineato i contorni tracciando indelebilmente il suo percorso di successo. Dedicato allo straordinario compositore argentino Astor Piazzolla e alle sue sonorità del Tango Nuevo, i temi passionali e i ritmi travolgenti dei più noti capolavori del maestro argentino sono riproposti ed interpretati con la profonda sensibilità melodica e l’inimitabile abilità esecutiva dell’ensemble.



Anna TIFU. vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale “George Enescu” di Bucharest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino in tenera sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto.

Si diploma, appena quindicenne, al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore. Ha studiato con Salvatore Accardo all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana di Siena dove, nel 2004, ottiene il Diploma d’Onore.

Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali come l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra della RAI, della Fondazione Arena di Verona, Teatro Carlo Felice di Genova, ed altre ancora al fianco d’importanti direttori, tra i quali Y. Temirkanov, G. Dudamel, D. Matheuz, J. Valcuha, ed altri ancora. Tra i numerosi e prestigiosi impegni in Italia e all’Estero va ricordato l’inaugurazione della stagione del Carlo Felice di Genova dove si è esibita con il famoso violino Guarneri del Gesù detto “Il Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini. Ha collaborato con musicisti come M. Vengerov, Y. Bashmet, E. Bosso, J. Quentin, l’Etoile C. Fracci, l’attore J. Malkovich. Andrea Bocelli, nel 2011, ha invitato Anna come solista ospite in numerosi concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti.



Programma

R. Scaccia Not Yet

A. Piazzolla Tristeza de un Doble “A”

Sarasade-Bizet Carmen Fantasy

A. Piazzolla Adios Nonino

A. Piazzolla Escualo

A. Piazzolla Michelangelo ‘70

R. Scaccia Sardinian Tango

A. Piazzolla Milonga del Angel



A. Piazzolla Libertango