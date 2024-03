Al Teatro Bravò in scena Antonello Vannucci con il meglio del suo repertorio

Mercoledì 13 marzo al teatro Bravò di Bari Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events proporranno l’esibizione del “musicomico” barese Antonello Vannucci con il meglio del suo repertorio.

Nato e residente nel capoluogo pugliese, bancario nella quotidianità, Antonello Vannucci accompagnato dalla sua chitarra, rivisita in barese le hit musicali, in particolare le più famose canzoni straniere, riducendole a vere e proprie bombe comiche fino a ottenere un risultato totalmente inatteso. Sul finire degli anni ’70 insieme a Ottavio Fabris e Ugo Liberatore ha fondato il gruppo OttAntUgo, formazione che ancora oggi è in attività. Con questo progetto ha avviato l’esperienza di comicità musicale, esibendosi nella Parrocchia del Santissimo Redentore di Bari. Nel suo percorso artistico ha collaborato con il celebre duo Toti e Tata e con il loro autore Gennaro Nunziante. Con quest’ultimo ha scritto il brano “Sambaulo – la samba del Cep”. Ha iniziato a esibirsi come “musicomico” grazie al presentatore Mauro Pulpito e all’attore, autore e regista Fabiano Marti. In poco tempo è riuscito a solcare palcoscenici importanti della risata.

Negli anni sono stati vari i lavori proposti da Vannucci, con tre spettacoli realizzati, tra i quali “Past the Saint past the party”, nei quali ha inserito le “originali” canzoni che ha ideato. Numerosi i riconoscimenti ottenuti durante il suo percorso artistico. Tra questi, uno che lo ha consacrato come “musicomico” è di certo la vittoria nel Festival del Cabaret di Martina Franca del 2013.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Inizio concerto: 20.30 (ingresso a pagamento)