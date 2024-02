L'artista Any Other in concerto a Bari

Il palco dell’Officina degli Esordi si prepara ad accogliere un evento imperdibile il prossimo 1 marzo: l’eclettica artista Any Other si esibirà nel laboratorio urbano di Bari per presentare il suo nuovissimo album “Stillness, stop: you have a right to remember”. In apertura la giovane cantautrice romana Tutto Piange. Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.



Any Other, nome d’arte di Adele Nigro, è una delle voci più originali e apprezzate della scena musicale indipendente italiana. Il suo stile unico, che fonde indie rock, folk e pop, ha conquistato un vasto pubblico e la critica specializzata, guadagnandosi riconoscimenti e premi nel corso della sua carriera. Il concerto di venerdì 1 marzo sarà un’occasione unica per i fan di vivere in anteprima le emozioni e le sonorità del nuovo terzo album. "Stillness, stop: you have a right to remember”, uscito il 26 gennaio per 42 Records, mette in risalto le doti canore dell’artista e si presenta come un viaggio musicale maturo e ricercato. Anticipato dai singoli ”Awful Thread” e “If I Don’t Care”, l’album arriva a sei anni di distanza dal precedente “Two, Geography” del 2018. Dalle prime note si viene rapiti dalle immense doti canore dell’artista che si presenta con un lavoro attento e fortemente intimo, capace di catturare l’attenzione con delicata schiettezza. Coscienza e consapevolezza si fondono in otto tracce cantate in inglese.



In apertura l’artistaalias, classe 1996. Il nome d’arte nasce perché si può piangere per mille motivi, diversissimi tra loro. E Virginia ha trovato il modo di raccontare tutte le sue emozioni mettendole in musica, partendo da una chitarra acustica per arrivare a toccare le corde più nascoste. “” è il suo primo brano, che anticipa l’ep in uscita ad inizio 2024, registrato dae prodotto da