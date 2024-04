Sabato 20 ore 18.00 appuntamento con il percorso teatralizzato: “Apellosa: storie della torre” Un Walk alla scoperta di un angolo ricco di storia e storie. Torre a mare non custodisce solo la torre della Pelosa. Seguendo la traccia del forte rapporto tra pescatori e mare, l’antica vita nelle grotte e il quotidiano attorno alla torre, le visioni della tradizione e le ville dei sovversivi, scopriremo storie e suggestioni di un luogo abitato da millenni, un itinerario in cui i testi di Pasquale D’Attoma allargano la visione e il racconto di Arturo indica le tracce da seguire per imparare a decodificare un luogo sorprendente

Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: : via dei Trulli (vicinanze Lido Azzurro), Torre a mare – https://goo.gl/maps/M8iCZWKYe7aeikyB7



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti