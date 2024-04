Apellosa - visita guidata con letture teatrali a Torre a mare

Torre a Mare è il porto più a sud di Bari, antica marina di Noicattaro, nasconde spiagge e grotte che raccontano storie affascinanti.

In questa walk teatralizzata ci muoveremo lungo la scogliera sud, il tratto più alto della falesia, ascolteremo letta dalla voce di Pasquale D'Attoma storie inedite che raccontano di sirene e di quando Torre Pelosa divenne il centro più importante di ricerca archeologica, per poi tornare nel borgo marinaro ai piedi della torre di avvistamento costiero.



Seguendo la traccia del forte rapporto tra pescatori e mare, l’antica vita nelle grotte e il quotidiano attorno alla torre, le visioni della tradizione e le ville dei sovversivi, scopriremo storie e suggestioni di un luogo abitato da millenni, un itinerario in cui i testi di Pasquale D’Attoma allargano la visione e il racconto di Arturo indica le tracce da seguire per imparare a decodificare un luogo sorprendente.



Vedremo cala settanni, cercheremo fossili lungo la scogliera, il celebre monumento al pescatore per finire ai piedi dell'imponente torre d'avvistamento.



Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: : via dei Trulli (vicinanze Lido Azzurro), Torre a mare – https://goo.gl/maps/M8iCZWKYe7aeikyB7



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti