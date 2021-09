Bari si tinge di arancione: tre giorni all’insegna del divertimento in pieno stile Aperol

Togetherness, divertimento e condivisione: sono questi gli ingredienti che daranno vita ad “Aperol Together We Can Cheer”, l’attivazione firmata Aperol che sbarca a Bari dal 23 al 25 settembre. Tre serate in cui il lungo mare e i locali aderenti della città pugliese si trasformeranno, dalle ore 19 alle 24, in un vero e proprio distretto diffuso dedicato all’icona dell’aperitivo italiano per eccellenza.

Un’esperienza itinerante, un momento unico dove grazie alla presenza di installazioni interattive ad alto impatto sarà possibile vivere la magia delle connessioni generate da Aperol: attraverso la Together We Can Cheer Machine, sarà possibile realizzare in tempo reale un video di brindisi e prendere così parte alla catena di brindisi più lunga del mondo, sempre visibile nella piattaforma dedicata.

Ma non solo. Ad animare l’evento di Bari non poteva mancare la musica, da sempre uno dei linguaggi universali più amati da Aperol. Saranno presenti così speciali altalene musicali che, attivando un diverso strumento ad ogni oscillazione, permetteranno al pubblico di suonare tutti insieme, semplicemente grazie al proprio “swing”.

E ancora, sarà possibile fare un giro su una spettacolare ruota panoramica firmata Aperol: una volta entrati all’interno delle cabine, si potrà dare sfogo alle proprie doti canore, dando vita a un divertente karaoke unico nel suo genere.

Per accedere a tutte le attività firmate Aperol che si terranno a Bari dal 23 al 25 settembre, basterà acquistare il proprio Aperol Spritz in uno dei 20 locali del distretto, presso un qualsiasi punto vendita della grande distribuzione o sulle piattaforme e-commerce, ricevendo così il braccialetto Aperol che permetterà di partecipare a tutte le attività in programma (presso i punti vendita ed e-commerce è valido l’acquisto sia di Aperol che di Aperol Spritz dal 1/9 al 9/10, registrandosi al sito si ottiene il braccialetto da ritirare in loco).

È possibile trovare tutte le informazioni utili collegandosi al sito. La manifestazione garantisce un’esperienza in piena sicurezza nel rispetto delle normative in vigore. Per accedere alla ruota panoramica sarà necessario esibire il Green Pass.