Nell'ambito dell'evento Festa d'Estate, il Collettivo Magnitudo presenta:

APHELION

celebrando il solstizio d’estate

Performance rituale di danza e musica



con:

Danilo Pastore

Miriana Spadavecchia

Mariangela Massarelli

Davide Cappiello

Giulia Rucci

Concept e coreografie: Ambra Amoruso e Mauro Losapio

Sound design: Michele Totagiancaspro

Tecnica e allestimento: Ilario Mastropasqua



L'afelio rappresenta il punto in cui il Sole è più distante dalla Terra, momento astronomico che coincide con il solstizio d’estate. Con questa performance si celebra l'astro della vita, della fertilità, che tutto illumina e riscalda, attraverso inni antichi, danze ancestrali e i riti di comunità per accogliere la nuova stagione.



Aphelion fa parte di “Ciclica”, un progetto artistico del Collettivo Magnitudo, che racchiude eventi performativi che coinvolgono interattivamente il partecipante in un’esperienza fisica dei luoghi e della ritualità del momento.



L’intento è quello di valorizzare il territorio pugliese sotto l’aspetto storico, culturale e tradizionale legato alla ciclicità delle stagioni e delle usanze popolari che in realtà richiamano antichi rituali pagani.



Ingresso gratuito con prenotazione:

Whatsapp +39 376 175 4429 - email: magnitudoarte@gmail.com



Evento sostenuto dal Comune di Bari - Bando pubblico Pon Metro 2014 - 20202 - Progetto BA 3.3.1.G " URBIS" Progetto NESTOS