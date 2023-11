Lo spettacolo Amae al Teatro Traetta di Bitonto

Si apre domenica 3 dicembre, ore 19:00, al Teatro Traetta di Bitonto l’edizione 2023-24 de L’Arte dello Spettatore (info asso.riesco@gmail.com , 3516749330) la rassegna di danza contemporanea del Network Internazionale Danza Puglia sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Primo appuntamento in programma con lo spettacolo Amae di e con Eliana Stragapede e Borna Babi?, vincitore del primo posto al Copenhagen International Choreography Competition 2022 e del Production Awards del Nederlands Dans Theatre di Holstebro Dansekompagni, premiato inoltre al Rotterdam International Choreographic Competition 2023 e con i Partner Awards di Codarts e Dansateliers.

La pluripremiata creazione si interroga e indaga il bisogno di co-dipendenza nelle relazioni umane, il desiderio di essere amati passivamente, cercando l'indulgenza dell'altro, il desiderio di circondarsi completamente e di sentirsi solidali con l'altro, cercando di trascurare ed evitare il confronto con la realtà oggettiva esterna. Fino a che punto può portarci questo bisogno, per cui dall'amore si comincia a ferire, dal prendersi cura si diventa ossessivi e dal sostegno si finisce per controllare?

Eliana Stragapede, danzatrice e coreografa di origini italiane dal 2020 fa parte della compagnia di teatro-danza Peeping Tom, esibendosi e portando in tournée la produzione Trittico: The missing door, The lost room and The hidden floor. Nel 2022 è stata coinvolta nella nuova produzione Fortune, una collaborazione tra Club Guy & Roni e Navdhara India Dance Theatre e ora nella nuova creazione Empathy. Borna Babi?, danzatore e coreografo di origini croate, lavora con Olivier de Sagazan come interprete in La Messe de l' ne e fa parte di Ultima Vez / Wim Vandekeybus dal 2019, esibendosi in Die Bakchen, Traces, Hands do not touch your precious Me e Memorie sparse.

A conclusione dello spettacolo si conferma, anche in questa edizione, l’appuntamento a bordo palco in cui il pubblico incontra interpreti e coreografi per approfondire gli aspetti della creazione.

La formazione della decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, prosegue nel weekend con gli appuntamenti dedicati agli allievi, insegnanti e pubblico in programma alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Ospite del progetto Network Teachers sarà, sabato 2 dicembre, Rita Maria Fabris, Ph. D. Ricercatrice in Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Torino, si occupa di storia della danza, di teatro sociale e danza di comunità, di arti performative e sostenibilità ambientale. A partire dalla mitologia del cigno danzante, che si incarna nei secoli in capolavori classici, modern e contemporanei, l'incontro verte su una rilettura delle coreografie insieme con gli insegnanti per creare delle cellule coreografiche che possano sintonizzarsi con le corporeità delle giovani generazioni di danzatori e danzatrici.

Domenica 3 novembre è la giornata dedicata al progetto Network Students, gli allievi si confronteranno con Eliana Stragapede e Borna Babi? all’interno di un workshop dedicato alla pratica nell'ambito del teatro fisico, verrà approfondita la connessione tra intenzione/emozione e movimento. Attraverso un ambiente giocoso e aperto, verranno sfidate le abitudini e le routine del proprio movimento corporeo, nell'ottica di sviluppare una spiccata sensibilità per i dettagli e l'autenticità nella fisicità. Per il progetto Carta Bianca i giovani allievi del NetworkIDP incontreranno Alain El Sakhawi per proseguire il percorso che li porterà a realizzare un cortometraggio di videodanza con il proprio smartphone. Domenica 3 novembre, sempre alla Casa delle Culture di Bari, è in programma il terzo appuntamento del progetto Azione Prima dal titolo “Libertà e disciplina nella danza (e nella vita)” (ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com) in cui Rita Maria Fabris condurrà i partecipanti in un viaggio da Isadora Duncan a Raffaella Carrà, da Rudolf Laban a Roberto Bolle, per capire cosa accomuna e differenzia questi personaggi della storia e della contemporaneità, che cosa ci affascina della loro arte. L'incontro offrirà alcuni stimoli e immagini per avviare una conversazione fra i partecipanti, che avranno anche la possibilità di sperimentare brevi pratiche di danza.

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia si intitola Tessere Trame, per festeggiare la danza intesa come connettore tra mondi e realtà differenti, in dieci anni di attività il progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, ha intrecciato relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud, da una parte all'altra del mondo.

Il NetworkIDP è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO. e vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.